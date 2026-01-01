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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

163V5LSB23/57

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED nítidas en esta pantalla de Philips. El diseño compacto y el montaje VESA permiten la flexibilidad de tu espacio de trabajo. ¡Es una opción fantástica!

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • Línea V

  • 39.6 cm (15.6”)

Tecnología LED para disfrutar de colores más nítidos

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Diseño compacto que ahorra espacio

Especificaciones técnicas

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