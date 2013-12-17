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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

190V3LAB5/00

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es tu opción ideal porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida, y altavoces estéreo que mejoran tu experiencia multimedia.
Ver todos los beneficios

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  • Línea V

  • 19" (48,3 cm)

Tecnología LED para disfrutar de colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Altavoces de audio integrados para tener un escritorio ordenado

Un par de altavoces estéreo integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior ni posterior, etc., según el modelo y el diseño.

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast puedes aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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1

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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