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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

196V3LAB5/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Disfruta al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es tu opción ideal porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida, y altavoces estéreo que mejoran tu experiencia multimedia.

Ver todos los beneficios

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 18,5" / 47 cm

Diseño compacto que se adapta a cualquier estilo de vida

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Estético diseño delgado y brillante

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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