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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

196V3LSB7/00

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Disfruta al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es tu opción ideal porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida.

Ver todos los beneficios

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 18,5" / 47 cm

Estético diseño delgado y brillante

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

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