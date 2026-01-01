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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

196V4LAB2/00

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Disfruta de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada altavoces estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!

Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 18,5" / 47 cm

Montaje VESA permite flexibilidad

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

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