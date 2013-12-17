Descontinuado
Línea V
18,5" / 47 cm
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.
SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED