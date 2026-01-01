ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Monitor LCD con retroiluminación LED
    Imágenes LED fantásticas con colores vivos
  • Imágenes LED fantásticas con colores vivos
  • Monitor LCD con retroiluminación LED
    Imágenes LED fantásticas con colores vivos
  • Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

200V4QSBR/00

Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED MVA llenas de vida gracias a esta pantalla de diseño brillante y atractivo. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • Línea V

  • 20 (19.53"/49.6 cm diag.)

Pantalla MVA para disfrutar de ángulos de visión amplios y niveles de contraste profundos

Pantalla MVA para disfrutar de ángulos de visión amplios y niveles de contraste profundos

En la pantalla LED MVA de Philips se utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes muy nítidas y brillantes. Aunque las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, es especialmente adecuada para fotos, navegación web, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.

Pantalla de 16:9 con Full HD para imágenes nítidas

Pantalla de 16:9 con Full HD para imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo, ya sea para las pruebas gris a gris o gris a gris (BW).