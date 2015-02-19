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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

206V4LAB/00

3
| (1) Resumen
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada altavoces estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!
Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 20" / 50,8 cm

Tecnología LED para disfrutar de colores más nítidos

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Potente sonido con altavoces RMS de 2x2 watts

Ahora puedes disfrutar de todo su contenido multimedia y aplicaciones sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo suenan genial, si no que también le ayudan a deshacerse del cableado externo y ahorrar valioso espacio de escritorio.

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

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Resumen

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2
1

19/02/2015

España

España

Es más caro que otros monitores con mejores características

Podían empezar a traer el cable DVI, ya que el monitor tiene el conector DVI y mucho ordenadores modernos no tiene conexión VGA, pues resulta que nos tenemos que gastar otros 10€ en un cable DVI para tirar el cable VGA que no podemos utilizar.

Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED

Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED

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