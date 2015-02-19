Descontinuado
206V4LAB/00
Línea V
20" / 50,8 cm
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
Ahora puedes disfrutar de todo su contenido multimedia y aplicaciones sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo suenan genial, si no que también le ayudan a deshacerse del cableado externo y ahorrar valioso espacio de escritorio.
SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.
3.0
de 5
1
Resumen
Prima
19/02/2015
España
Es más caro que otros monitores con mejores características
Podían empezar a traer el cable DVI, ya que el monitor tiene el conector DVI y mucho ordenadores modernos no tiene conexión VGA, pues resulta que nos tenemos que gastar otros 10€ en un cable DVI para tirar el cable VGA que no podemos utilizar.
Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED
Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED