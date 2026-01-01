Descontinuado
220B4LPCB/00
Línea B
22” (55,9 cm)
1680x1050
PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
La SuperErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
Opiniones