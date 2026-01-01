Descontinuado
220P4LPYES/00
Línea P
22” (55,9 cm)
1680x1050
PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.
DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, puedes disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.
La SuperErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
Opiniones