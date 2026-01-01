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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

220S4LAB/00

Productividad sustentable
La pantalla LED de Philips, que utiliza un 25% de materiales reciclados y una carcasa libre de PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
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con pantalla LED de consumo de energía eficiente

Productividad sustentable

  • Línea S

  • 22” (55,9 cm)

  • 1680x1050

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y optimiza el rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, foto, película, juegos, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para ofrecerte un rendimiento inigualable. Además, con el modo de bajo consumo puedes ahorrar energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Altavoces estéreo incorporados para contenidos multimedia

Altavoces estéreo incorporados para contenidos multimedia

Altavoces estéreo de alta calidad integrados en la pantalla. Los altavoces de proyección frontal son visibles, y los de proyección inferior, superior y posterior son invisibles, de acuerdo con el modelo y el diseño.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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