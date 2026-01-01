Descontinuado
220S4LCS/00
Línea S
22” (55,9 cm)
1680x1050
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
La SuperErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.
El monitor de Philips, gracias a su avanzada SmartErgoBase, puede bajarse casi hasta el nivel del escritorio para disfrutar de un ángulo de visualización cómodo. La altura del bisel a la mesa reducida es la solución perfecta si utilizas gafas bifocales, trifocales o progresivas para trabajar en la computadora. Además, permite a los usuarios de distintas alturas utilizar el monitor con el ajuste de ángulo y altura que prefieran, lo que ayuda a reducir la fatiga y la tensión.
Opiniones