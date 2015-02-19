Descontinuado
220V4LAB/00
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada altavoces estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!
Línea V
22” (55,9 cm)
Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te asegura un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionamiento. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov
3.0
de 5
1
Resumen
Prima
19/02/2015
España
Es más caro que otros monitores con mejores características
Podían empezar a traer el cable DVI, ya que el monitor tiene el conector DVI y mucho ordenadores modernos no tiene conexión VGA, pues resulta que nos tenemos que gastar otros 10€ en un cable DVI para tirar el cable VGA que no podemos utilizar.
Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED
Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED