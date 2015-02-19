ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal

Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

220V4LAB/00

3

| (1) Resumen

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Disfruta de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada altavoces estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!

Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 22” (55,9 cm)

Montaje VESA permite flexibilidad

La pequeña huella ahorra espacio

Energy Star para un consumo eficiente y bajo consumo de energía

Energy Star es un programa de ahorro de energía patrocinado por la agencia estadounidense EPA (Environmental Protection Agency) que también ha sido adoptado por muchos otros países. La certificación Energy Star te asegura un producto que cumple con los últimos estándares en ahorro de energía y que ahorra la máxima energía posible en todos los niveles de funcionamiento. Los nuevos monitores de Philips cumplen o superan estos estándares. Por ejemplo, en el modo de suspensión Energy Star 5.0 necesita consumir menos de 1 vatio de energía mientras que los monitores Philips consumen menos de 0,5 vatios. Para obtener más información visita www.energystar.gov

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

1

Resumen

5
4
2
1

19/02/2015

España

España

Es más caro que otros monitores con mejores características

Podían empezar a traer el cable DVI, ya que el monitor tiene el conector DVI y mucho ordenadores modernos no tiene conexión VGA, pues resulta que nos tenemos que gastar otros 10€ en un cable DVI para tirar el cable VGA que no podemos utilizar.

Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED

Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.