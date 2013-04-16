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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

220V4LSB/00

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada con SmartControl lite. ¡Una excelente elección!
Ver todos los beneficios

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  • Línea V

  • 22” (55,9 cm)

Tecnología LED para disfrutar de colores más nítidos

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
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1

16/04/2013

España

España

Buena calidad de imagen

La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED

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