Descontinuado
Línea V
22” (55,9 cm)
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.
SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Toni60
16/04/2013
España
Buena calidad de imagen
La relación calidad imagen y precio es muy buena, de lo mejor en el mercado. Recomiendo este monitor y sólo le añadiría que pudiese ser regulable también en altura.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LSB Monitor LCD con retroiluminación LED