Descontinuado
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es tu opción ideal porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida, y altavoces estéreo que mejoran tu experiencia multimedia.
Línea V
21,5" (54,6 cm)
La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.
Un par de altavoces estéreo integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior ni posterior, etc., según el modelo y el diseño.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight