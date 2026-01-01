Descontinuado
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Línea V
21,5" (54,6 cm)
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast puedes aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.
La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.
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