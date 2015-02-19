Descontinuado
226V4LAB/00
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada altavoces estéreo y SmartControl lite. ¡Una excelente elección!
Línea V
21,5" (54,6 cm)
La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
3.0
de 5
1
Resumen
Prima
19/02/2015
España
Es más caro que otros monitores con mejores características
Podían empezar a traer el cable DVI, ya que el monitor tiene el conector DVI y mucho ordenadores modernos no tiene conexión VGA, pues resulta que nos tenemos que gastar otros 10€ en un cable DVI para tirar el cable VGA que no podemos utilizar.
Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED
Esta reseña se realizó para 226V4LAB Monitor LCD con retroiluminación LED