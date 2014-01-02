Descontinuado
Línea E
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.
Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).
4.0
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Pijo56
02/01/2014
España
Sincenceramente, estoy muy contento con el
Es un gran producto, busqué PHILIPS para mi monitor y acerté. Sincenceramente, estoy muy contento con el y, hace mi trabajo más ameno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 227E4LHAB Monitor LCD, retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
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Kazon
18/12/2013
España
Características sobre el Encendido-apagado deficientes
Al no tener luz los símbolos de control muchas veces no aciertas a dar bien en el táctil adecuado y tardas en apagar o encender.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 227E4LHAB Monitor LCD, retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
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TDRM
17/12/2013
España
Buenas características
El producto tiene buenas característica en cuanto a diseño, funcionamiento y estética.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 227E4LHAB Monitor LCD, retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
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