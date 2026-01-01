Descontinuado
227E4LSB/00
Línea E
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.
SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.
Opiniones