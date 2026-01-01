Tecnología LED para disfrutar de colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.