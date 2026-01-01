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Descontinuado

Monitor LCD IPS, retroiluminación LED

227E4QHSD/00

Pantalla IPS de alto rendimiento
Disfruta de imágenes LED brillantes en esta pantalla IPS panorámica con un diseño compacto y elegante. Cuenta con funciones como HDMI y SmartImage lite. ¡Una excelente elección!
Ver todos los beneficios

para colores brillantes y llenos de vida

Pantalla IPS de alto rendimiento

  • Línea E

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.

SmartImage Lite para una mejor experiencia de visualización en pantallas LCD.

SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.

HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD

HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).

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Opiniones

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