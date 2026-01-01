Descontinuado
227E4QHSD/00
Línea E
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.
SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.
Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).
Opiniones