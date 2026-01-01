SmartImage Lite para una mejor experiencia de visualización en pantallas LCD.

SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.