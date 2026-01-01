Descontinuado
227E4QSD/00
Línea E
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.
SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.
Opiniones