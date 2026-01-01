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Descontinuado

Monitor LCD IPS, retroiluminación LED

227E4QSD/00

Pantalla IPS de alto rendimiento
Disfruta de imágenes LED brillantes en esta pantalla IPS panorámica. Con su diseño compacto y elegante y SmartImage lite. ¡Una excelente elección!
Ver todos los beneficios

para colores brillantes y llenos de vida

Pantalla IPS de alto rendimiento

  • Línea E

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

SmartImage Lite para una mejor experiencia de visualización en pantallas LCD.

SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

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