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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminación LED

229C4QHSB/00

Increíble belleza
El nuevo monitor Philips Blade 2 con diseño elegante, ultra delgado y pantalla IPS ancha está listo para proporcionar el mejor rendimiento
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Pantalla IPS ultradelgada de alto rendimiento

Increíble belleza

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.

SmartImage: experiencia de pantalla mejorada y fácil de usar

SmartImage: experiencia de pantalla mejorada y fácil de usar

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Diseño elegante, ultradelgado para estilos modernos

La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de pantallas LED ultradelgadas, lo que permite que los diseños sean mucho más delgados que los de generaciones anteriores. Los diseños delgados no solo permiten que los monitores luzcan estéticamente más atractivos, sino que también ocupen menos espacio en el escritorio.

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Opiniones

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