Descontinuado
Blade 2
21,5" (54,6 cm)
Pantalla Full HD
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.
SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.
La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de pantallas LED ultradelgadas, lo que permite que los diseños sean mucho más delgados que los de generaciones anteriores. Los diseños delgados no solo permiten que los monitores luzcan estéticamente más atractivos, sino que también ocupen menos espacio en el escritorio.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
maxtec
09/09/2015
Peru
buen monitor
me gusto mucho este en especial por el diseño y las especificaciones , y el color blanco aunque le faltaron algunas cositas que es lo que busco en un monitor como la tecnologia MHL y no dice si tiene integrada parlantes falto eso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight