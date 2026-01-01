Descontinuado
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Línea P
23" (58,4 cm)
Pantalla IPS Full HD
PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.
DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, puedes disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.
Opiniones
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse