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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminación LED

231P4QPYKES/00

Pantalla de diseño ecológico sostenible
La pantalla LED IPS de Philips con cámara web te ayuda a colaborar y comunicarte, ahorrando tiempo y dinero.
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con la cámara web ahorra tiempo y dinero

Pantalla de diseño ecológico sostenible

  • Línea P

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.

Cámara web para conectarse y colaborar

La cámara web y el micrófono incorporados permiten ver y comunicarse con sus colegas y clientes. Esta sencilla solución permite colaborar y compartir, además de ahorrar valioso tiempo y en costos de viajes.

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Opiniones

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