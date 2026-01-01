Descontinuado
231P4QPYKES/00
Línea P
23" (58,4 cm)
Pantalla Full HD
PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.
La cámara web y el micrófono incorporados permiten ver y comunicarse con sus colegas y clientes. Esta sencilla solución permite colaborar y compartir, además de ahorrar valioso tiempo y en costos de viajes.
Opiniones