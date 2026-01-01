Descontinuado
231P4QRYES/00
Línea P
23" (58,4 cm)
Pantalla Full HD
Philips está convencido de que el trabajo debería adaptarse a las personas y no al contrario. Para promover un lugar de trabajo productivo y más saludable, Philips ha desarrollado la primera e innovadora tecnología del mundo llamada "ErgoSensor", incluida en el monitor para detectar y medir el comportamiento del usuario. ErgoSensor le aconseja al usuario cómo sentarse en una posición ergonómica frente a la computadora, con comentarios correctivos sobre la distancia de visualización óptima, el ángulo ergonómico del cuello y con consejos sobre descansos. Además, ahorra hasta un 80% del consumo de energía al apagar el monitor en caso de que el usuario no esté en su asiento.
Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.
DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, puedes disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.
Opiniones