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  • La primera pantalla ErgoSensor del mundo
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminación LED

231P4QRYES/00

La primera pantalla ErgoSensor del mundo
El novedoso monitor Philips ErgoSensor es la primera pantalla inteligente del mundo que puede aconsejarte cómo sentarte en una posición ergonómicamente correcta frente a la pantalla de la computadora.
Ver todos los beneficios

para proporcionar un espacio de trabajo saludable y productivo

La primera pantalla ErgoSensor del mundo

  • Línea P

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla Full HD

ErgoSensor para una manera más saludable de trabajar

Philips está convencido de que el trabajo debería adaptarse a las personas y no al contrario. Para promover un lugar de trabajo productivo y más saludable, Philips ha desarrollado la primera e innovadora tecnología del mundo llamada "ErgoSensor", incluida en el monitor para detectar y medir el comportamiento del usuario. ErgoSensor le aconseja al usuario cómo sentarse en una posición ergonómica frente a la computadora, con comentarios correctivos sobre la distancia de visualización óptima, el ángulo ergonómico del cuello y con consejos sobre descansos. Además, ahorra hasta un 80% del consumo de energía al apagar el monitor en caso de que el usuario no esté en su asiento.

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.

DisplayPort ofrece audio y video en un único cable largo

DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, puedes disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.

Especificaciones técnicas

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