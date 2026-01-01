ErgoSensor para una manera más saludable de trabajar

Philips está convencido de que el trabajo debería adaptarse a las personas y no al contrario. Para promover un lugar de trabajo productivo y más saludable, Philips ha desarrollado la primera e innovadora tecnología del mundo llamada "ErgoSensor", incluida en el monitor para detectar y medir el comportamiento del usuario. ErgoSensor le aconseja al usuario cómo sentarse en una posición ergonómica frente a la computadora, con comentarios correctivos sobre la distancia de visualización óptima, el ángulo ergonómico del cuello y con consejos sobre descansos. Además, ahorra hasta un 80% del consumo de energía al apagar el monitor en caso de que el usuario no esté en su asiento.