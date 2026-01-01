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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD

231S4LCS/00

Productividad sustentable
La pantalla LED ergonómica de Philips utiliza un 25% de material reciclado y su carcasa sin PVC ni BFR es ideal para la productividad ecológica
Ver todos los beneficios

con pantalla LED ergonómica de consumo de energía eficiente

Productividad sustentable

  • Línea S

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla Full HD

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

SmartErgoBase permite realizar ajustes ergonómicos fáciles de utilizar

La SuperErgoBase ofrece una cómoda visualización ergonómica e incluye un sistema de gestión de cables. La base es ajustable en altura, inclinación y ángulo de giro, permitiendo colocar el monitor en la posición más cómoda y así evitar el cansancio físico tras un largo día de trabajo. Además, el sistema de gestión de cables elimina los líos de cables y mantiene el lugar de trabajo ordenado y con un aspecto profesional.

Altura del bisel a la mesa reducida para facilitar al máximo la lectura

Altura del bisel a la mesa reducida para facilitar al máximo la lectura

El monitor de Philips, gracias a su avanzada SmartErgoBase, puede bajarse casi hasta el nivel del escritorio para disfrutar de un ángulo de visualización cómodo. La altura del bisel a la mesa reducida es la solución perfecta si utilizas gafas bifocales, trifocales o progresivas para trabajar en la computadora. Además, permite a los usuarios de distintas alturas utilizar el monitor con el ajuste de ángulo y altura que prefieran, lo que ayuda a reducir la fatiga y la tensión.

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  1. El Certificado EPEAT de oro es válido solo donde Philips registre el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado del registro en su país.