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  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
  • Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD

Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminación LED

231TE4LB/00

3.8
| (5) Opiniones | 80% ha recomendado este producto
Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD
Disfruta del gran rendimiento multimedia con la pantalla Philips Motivo Full HD. Junto a un sintonizador de TV digital, entrada HDMI y sonido potente, es una gran elección.
Ver todos los beneficios

con sintonizador DTV

Excelente entretenimiento de TV en el monitor LED Full HD

  • Motivo

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología LED para disfrutar de colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Sintonizador de TV digital integrado para ver programas de TV en el monitor de la PC

Un sintonizador de televisión digital integrado en un monitor para recibir y mostrar señales de TV de alta calidad de distintas fuentes.

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p

Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p

La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 5

5

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

3
2

18/07/2020

Argentina

Argentina

Genial

Funciona sin ningun proble, buena calidad de imagen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED

20/12/2013

Argentina

Argentina

Es un buen artefacto

El producto nuevo que compre se malogro en 3 dias, hice el uso de garantia y hasta la fecha esta operativo y funciona muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

29/09/2012

España

España

EL PRODUCTO CUMPLE MUY BIEN AMBOS COMETIDOS

En efecto, funciona bien tanto como TV y bien como Monitor de ordenador. Al contrario de la opinion de otro usuario, las cadenas se pueden ordenar perfectamente y además con mucha facilidad. Además es muy versátil en cuanto a conectividad, yo le he conectado a un HMP5000 al HDMI, un TDT externo con DVD a la entrada SCART y funcionan correctamente; lo he conectado a un PC portatil de 13' y trabajar con este monitor de 23' resulta mas relajado para la vista Si he de poner una pega es que la entrada USB no admite video, pero eso queda resuelto con el HMP5000 que, por cierto es PHILIPS y gran aparato WIFI, aunque no posee navegador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED

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