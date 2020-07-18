Descontinuado
Motivo
23" (58,4 cm)
Pantalla Full HD
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
Un sintonizador de televisión digital integrado en un monitor para recibir y mostrar señales de TV de alta calidad de distintas fuentes.
La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.
3.8
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Noe5
18/07/2020
Argentina
Genial
Funciona sin ningun proble, buena calidad de imagen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED
Yapurasi
20/12/2013
Argentina
Es un buen artefacto
El producto nuevo que compre se malogro en 3 dias, hice el uso de garantia y hasta la fecha esta operativo y funciona muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Roddy
29/09/2012
España
EL PRODUCTO CUMPLE MUY BIEN AMBOS COMETIDOS
En efecto, funciona bien tanto como TV y bien como Monitor de ordenador. Al contrario de la opinion de otro usuario, las cadenas se pueden ordenar perfectamente y además con mucha facilidad. Además es muy versátil en cuanto a conectividad, yo le he conectado a un HMP5000 al HDMI, un TDT externo con DVD a la entrada SCART y funcionan correctamente; lo he conectado a un PC portatil de 13' y trabajar con este monitor de 23' resulta mas relajado para la vista Si he de poner una pega es que la entrada USB no admite video, pero eso queda resuelto con el HMP5000 que, por cierto es PHILIPS y gran aparato WIFI, aunque no posee navegador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 231TE4LB Monitor LCD, retroiluminación LED