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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD IPS, retroiluminación LED

235PQ2EB/00

Pantalla de diseño ecológico sostenible
La pantalla LED IPS PowerSensor de Philips, que utiliza un 65% de plástico reciclado y una carcasa libre de PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
Ver todos los beneficios

con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla de diseño ecológico sostenible

  • Línea P

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla IPS Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.

DisplayPort ofrece audio y video en un único cable largo

DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, puedes disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.

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