Descontinuado
Línea G
23" (58,4 cm)
3D, gafas FPR
Con Easy 3D puedes disfrutar de largas horas de entretenimiento y comodidad con imágenes sin parpadeos ni superposición. Las gafas 3D compatibles son livianas y no requieren pilas. Disfruta hoy de la tecnología 3D en la comodidad de tu casa.
Disfruta con las gafas 3D polarizadas, livianas y fácil de usar. Estas gafas 3D sin parpadeos no solo son fáciles de cambiar y mantener, sino que también tienen un precio conveniente para que toda la familia tenga la opción de tener sus propias gafas. Ya que no tienen baterías ni cables, finalmente podrás disfrutar el tiempo que quieras.
Transforma tu colección 2D en 3D con solo presionar un botón. De fácil acceso a través de una clave de acceso directo en el marco, esta función reinventará tu colección favorita de juegos, películas y videos 2D en 3D.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
lovezno07
23/08/2012
España
Me encanta su resolución! :)
Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
toizga
16/04/2013
España
Me quedo satisfecho.
Un buén producto en relación precio-calidad,aunque el3D del monitor no es muy bueno que digamos ,pero en terminos generales pasa bién la prueba.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236G3DHSB Monitor LCD 3D con retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236G3DHSB Monitor LCD 3D con retroiluminación LED
Si experimentas malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimenten ninguna de las molestia descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años.
Lee detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud
Para tarjetas VGA y otros requisitos para funcionamiento en 3D, visita www.philips.com/support para obtener más detalles.