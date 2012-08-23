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Descontinuado

Monitor LCD 3D con retroiluminación LED

236G3DHSB/00

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Siente la experiencia de los juegos en 3D en tu pantalla grande
Sumérgete en los juegos 3D con el monitor LED 236G de Philips. Con una gran pantalla, gafas 3D sin parpadeos y múltiples entradas HDMI, ¡los juegos se vuelven más emocionantes!
Ver todos los beneficios

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  • Línea G

  • 23" (58,4 cm)

  • 3D, gafas FPR

Easy 3D para una experiencia de juegos sin parpadeos

Con Easy 3D puedes disfrutar de largas horas de entretenimiento y comodidad con imágenes sin parpadeos ni superposición. Las gafas 3D compatibles son livianas y no requieren pilas. Disfruta hoy de la tecnología 3D en la comodidad de tu casa.

Gafas 3D sin parpadeos para una fácil visualización

Disfruta con las gafas 3D polarizadas, livianas y fácil de usar. Estas gafas 3D sin parpadeos no solo son fáciles de cambiar y mantener, sino que también tienen un precio conveniente para que toda la familia tenga la opción de tener sus propias gafas. Ya que no tienen baterías ni cables, finalmente podrás disfrutar el tiempo que quieras.

Transforma 2D en 3D con acceso de clave directo

Transforma tu colección 2D en 3D con solo presionar un botón. De fácil acceso a través de una clave de acceso directo en el marco, esta función reinventará tu colección favorita de juegos, películas y videos 2D en 3D.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

23/08/2012

España

España

Me encanta su resolución! :)

Bueno el despliegue de funciones del monitor me parece perfecto y que esta cuidado al detalle. Altamente recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

16/04/2013

España

España

Me quedo satisfecho.

Un buén producto en relación precio-calidad,aunque el3D del monitor no es muy bueno que digamos ,pero en terminos generales pasa bién la prueba.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236G3DHSB Monitor LCD 3D con retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236G3DHSB Monitor LCD 3D con retroiluminación LED

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Avisos legales

  1. Si experimentas malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados.

  2. Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimenten ninguna de las molestia descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años.

  3. Lee detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud

  4. Para tarjetas VGA y otros requisitos para funcionamiento en 3D, visita www.philips.com/support para obtener más detalles.