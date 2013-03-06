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Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

236V3LSB6/00

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta al máximo de esta pantalla estética y delgada. Es tu opción ideal porque incluye funciones esenciales como SmartContrast, que te ofrece imágenes brillantes y llenas de vida.
Ver todos los beneficios

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 23" (58,4 cm)

Tecnología LED para disfrutar de colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

SmartContrast 10000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast puedes aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

Pantalla Full HD con relación de aspecto 16:9 para una mejor experiencia visual

Pantalla Full HD con relación de aspecto 16:9 para una mejor experiencia visual

La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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3
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1

06/03/2013

España

España

Me proporciona buena calidad de imagen a un precio adecuado

Lo utilizo para editar fotografías y estoy satisfecho con su rendimiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V3LSB6 LCD monitor with LED backlight

Sí, recomiendo este producto

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