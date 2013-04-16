Descontinuado
Línea V
23" (58,4 cm)
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
Ahora puedes disfrutar de todo su contenido multimedia y aplicaciones sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo suenan genial, si no que también le ayudan a deshacerse del cableado externo y ahorrar valioso espacio de escritorio.
SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.
4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
fran63
16/04/2013
España
características muy buenas, y sobre todo, una relación calidad/precio excelente
Este producto lo recomiendo 100%. El único "pero" que le encuentro es su uso a través de los botones de ajustes, no está del todo conseguido, e induce al error (indicaciones sobre los botones en un color con falta de claridad y nitidez) Respecto al resto de características, es un monitor muy bueno, aunque hecho de menos su regulación en altura (esto es importante). Valoro muy positivamente, su relación calidad/precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED
ilargi17
05/03/2013
España
calidad precio bueno
He comprado este producto hace unos días y por el momento me funciona estupendamente, tiene un color e imagen muy buenos para mi el sonido es suficiente, se oyen los altavoces bastante bien y bueno como mi uso del ordenador es lo basico y no son gran entendida para la gente como yo esta muy bien y lo que no puedo daros una opinión es para los juegos pero supongo que también funcionara bien. El diseño es sencillo pero bonito, nada aparatoso. me gusta mucho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED