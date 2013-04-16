ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
  • Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

Descontinuado

Monitor LCD con retroiluminación LED

236V4LHAB/00

4
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida
Disfruta de las imágenes LED más nítidas con esta estética pantalla brillante. Equipada con HDMI y altavoces estéreo. ¡Una excelente elección!
Ver todos los beneficios

con altavoces estéreo

Disfruta de las mejores imágenes LED con colores llenos de vida

  • Línea V

  • 23" (58,4 cm)

Tecnología LED para disfrutar de colores más nítidos

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Potente sonido con altavoces RMS de 2x2 watts

Ahora puedes disfrutar de todo su contenido multimedia y aplicaciones sociales con sonido estéreo. Estos altavoces integrados no solo suenan genial, si no que también le ayudan a deshacerse del cableado externo y ahorrar valioso espacio de escritorio.

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

16/04/2013

España

España

características muy buenas, y sobre todo, una relación calidad/precio excelente

Este producto lo recomiendo 100%. El único "pero" que le encuentro es su uso a través de los botones de ajustes, no está del todo conseguido, e induce al error (indicaciones sobre los botones en un color con falta de claridad y nitidez) Respecto al resto de características, es un monitor muy bueno, aunque hecho de menos su regulación en altura (esto es importante). Valoro muy positivamente, su relación calidad/precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED

05/03/2013

España

España

calidad precio bueno

He comprado este producto hace unos días y por el momento me funciona estupendamente, tiene un color e imagen muy buenos para mi el sonido es suficiente, se oyen los altavoces bastante bien y bueno como mi uso del ordenador es lo basico y no son gran entendida para la gente como yo esta muy bien y lo que no puedo daros una opinión es para los juegos pero supongo que también funcionara bien. El diseño es sencillo pero bonito, nada aparatoso. me gusta mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V4LHAB Monitor LCD con retroiluminación LED

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.