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Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminación LED

237E4LHSB/00

La estética pantalla optimiza tu experiencia visual
Disfruta de impresionantes imágenes LED con colores naturales en esta pantalla elegante y compacta. Con funciones como HDMI y SmartImage lite. ¡Una excelente elección!
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La estética pantalla optimiza tu experiencia visual

  • Línea E

  • 23" (58,4 cm)

  • Pantalla Full HD

Tecnología LED para disfrutar de colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

SmartImage Lite para una mejor experiencia de visualización en pantallas LCD.

SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.

HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD

HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).

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Opiniones

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