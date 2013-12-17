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  • Pantalla IPS de alto rendimiento

Descontinuado

Monitor LCD IPS, retroiluminación LED

237E4QHAD/00

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Pantalla IPS de alto rendimiento
Disfruta del entretenimiento en grande desde tu dispositivo móvil. Esta nueva pantalla de Philips con tecnología Mobile HD Link te permite ver videos u otros contenidos en HD directamente desde tu dispositivo móvil MHL mientras lo cargas.
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con tecnología MHL

Pantalla IPS de alto rendimiento

  • Línea E

  • 23" (58,4 cm)

  • Tecnología MHL

Tecnología MHL para disfrutar contenido móvil en pantalla grande

Tecnología MHL para disfrutar contenido móvil en pantalla grande

El enlace de alta definición móvil (MHL) es una interfaz móvil de audio/video para conectar directamente teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL adicional te permite tan solo conectar tu dispositivo móvil con capacidad de MHL a esta gran pantalla Philips MHL y ver cómo tus videos se vuelven reales con un sonido digital completo. Ahora no solo puedes disfrutar de juegos móviles, fotos, películas y otras aplicaciones en esta pantalla grande, sino que también puedes cargar de forma simultánea tu dispositivo móvil para que nunca te quedes sin batería.

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

SmartImage Lite para una mejor experiencia de visualización en pantallas LCD.

SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

17/12/2013

España

España

Estoy muy conteentio con este producto

Lo utilizo mucho y estoy muy contento aunque que a veces se me cansan mucho los ojos, no sé si es debido a que no se graduar bien la luz.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

17/12/2013

España

España

Muy bueno

Me gusta para leer documentos. Empiezo a no ver bien de cerca y necesito un monitor con zoom para mi trabajo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

13/01/2013

España

España

Estupendo, muy buena calidad de visión

Este monitor tiene unas buenas características de funcionamiento y un bajo consumo, quizá falle algo en la posición de los botones "sensitivos" de funcionamiento que a veces son tocados y producen un apagado inesperado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

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Avisos legales

  1. Requiere un dispositivo móvil opcional MHL certificado y un cable MHL (no incluidos). Confirme la disponibilidad con su distribuidor de dispositivos MHL.

  2. El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la funcionalidad de carga de MHL

  3. El logotipo/marca comercial "IPS" y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.