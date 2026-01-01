Tecnología MHL para disfrutar contenido móvil en pantalla grande

El enlace de alta definición móvil (MHL) es una interfaz móvil de audio/video para conectar directamente teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL adicional te permite tan solo conectar tu dispositivo móvil con capacidad de MHL a esta gran pantalla Philips MHL y ver cómo tus videos se vuelven reales con un sonido digital completo. Ahora no solo puedes disfrutar de juegos móviles, fotos, películas y otras aplicaciones en esta pantalla grande, sino que también puedes cargar de forma simultánea tu dispositivo móvil para que nunca te quedes sin batería.