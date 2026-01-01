Descontinuado
237E4QHSD/00
Línea E
23" (58,4 cm)
Tecnología MHL
El enlace de alta definición móvil (MHL) es una interfaz móvil de audio/video para conectar directamente teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles a pantallas de alta definición. Un cable MHL adicional te permite tan solo conectar tu dispositivo móvil con capacidad de MHL a esta gran pantalla Philips MHL y ver cómo tus videos se vuelven reales con un sonido digital completo. Ahora no solo puedes disfrutar de juegos móviles, fotos, películas y otras aplicaciones en esta pantalla grande, sino que también puedes cargar de forma simultánea tu dispositivo móvil para que nunca te quedes sin batería.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
SmartImage Lite es una exclusiva tecnología de vanguardia de Philips que analiza el contenido de la pantalla y, de acuerdo con el escenario que elijas, mejora el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos de forma dinámica para ofrecerte el mejor rendimiento. Y todo lo hace en tiempo real, con solo presionar un botón.
Opiniones
Requiere un dispositivo móvil opcional MHL certificado y un cable MHL (no incluidos). Confirme la disponibilidad con su distribuidor de dispositivos MHL.
El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica a la funcionalidad de carga de MHL
El logotipo/marca comercial "IPS" y las patentes relacionadas de las tecnologías son de propiedad de sus respectivos propietarios.