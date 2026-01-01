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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

241P4QPYES/00

Pantalla de diseño ecológico sostenible
La pantalla LED AMVA PowerSensor de Philips, que utiliza un 65% de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa libre de PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
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con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla de diseño ecológico sostenible

  • Línea P

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla AMVA Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una avanzada tecnología de alineación vertical de dominios múltiples que te ofrece altas relaciones de contraste estático para conseguir imágenes brillantes y mucho más nítidas. Mientras las aplicaciones de oficina estándar se manejan con facilidad, esta pantalla es especialmente apropiada para fotografías, búsqueda en la Web, películas, juegos y aplicaciones que necesitan mejores opciones gráficas. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada brinda un ángulo de visión extra amplio de 178/178 grados, lo que da como resultado imágenes mucho más nítidas, incluso en modo giratorio de 90 grados

DisplayPort ofrece audio y video en un único cable largo

DisplayPort es un enlace digital de la PC al monitor sin conversión. Con más funciones que el estándar DVI, admite cables de hasta 15 metros y una velocidad de transferencia de datos de 10,8 Gbps/seg. Con un alto rendimiento y sin tiempo de recuperación de datos, puedes disfrutar de una velocidad de imágenes y actualización mucho mayor. Por eso, DisplayPort es la mejor solución no solo para la oficina o tu casa sino también para juegos, películas, edición de videos y mucho más. Además, puede usarse con distintos dispositivos mediante una amplia variedad de adaptadores.

Especificaciones técnicas

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