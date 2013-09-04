Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Monitores
Todas las series
Brilliance Monitor LCD, retroiluminación LED
Descontinuado
Asistencia técnica
241S4LSS/00
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Controladores de Windows 8 - English (US)
Controladores de Windows 7 - English (US)
Aviso de certificación TCO - English (US)
Manual del usuario
Todas (7)
¿Puedo cambiar el ajuste de color del televisor?
¿Es la pantalla LCD resistente a los arañazos?
He olvidado mi PIN para la función antirrobo. ¿Qué puedo hacer?
¿Cuál es la frecuencia de actualización recomendada para el monitor LCD?
¿Cómo debo limpiar la superficie de LCD?
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo