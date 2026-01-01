Descontinuado
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LightFrame 2™
23,6"/60 cm
Con su tecnología única LightFrame, Philips continúa una larga tradición de poner la innovación y darle un uso significativo. La tecnología LightFrame se basa en el principio científico de que la luz azul que pasa a través del tercer receptor del ojo refresca tu reloj biológico, te energiza y te da una mayor sensación de bienestar. Al usar materiales exclusivos, especialmente desarrollados, la pantalla LightFrame de Philips emite una longitud de onda específica de luz azul de su marco, lo que lo ayuda a reducir el cansancio ocular y a mejorar la concentración, incluso, después de largos períodos frente a la pantalla.
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y optimiza el rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, foto, película, juegos, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para ofrecerte un rendimiento inigualable. Además, con el modo de bajo consumo puedes ahorrar energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.
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