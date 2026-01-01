La innovadora tecnología LightFrame™ relaja tus ojos

Con su tecnología única LightFrame, Philips continúa una larga tradición de poner la innovación y darle un uso significativo. La tecnología LightFrame se basa en el principio científico de que la luz azul que pasa a través del tercer receptor del ojo refresca tu reloj biológico, te energiza y te da una mayor sensación de bienestar. Al usar materiales exclusivos, especialmente desarrollados, la pantalla LightFrame de Philips emite una longitud de onda específica de luz azul de su marco, lo que lo ayuda a reducir el cansancio ocular y a mejorar la concentración, incluso, después de largos períodos frente a la pantalla.