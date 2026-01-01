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  • Brilliance Monitor LCD AMVA, retroiluminación LED
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroiluminación LED

249C4QHSB/00

Increíble belleza
El nuevo monitor Philips Blade 2 con diseño elegante, ultra delgado y pantalla IPS ancha está listo para proporcionar el mejor rendimiento
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Pantalla AMVA ultradelgada de alto rendimiento

Increíble belleza

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla Full HD

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una avanzada tecnología de alineación vertical de dominios múltiples que te ofrece altas relaciones de contraste estático para conseguir imágenes brillantes y mucho más nítidas. Mientras las aplicaciones de oficina estándar se manejan con facilidad, esta pantalla es especialmente apropiada para fotografías, búsqueda en la Web, películas, juegos y aplicaciones que necesitan mejores opciones gráficas. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada brinda un ángulo de visión extra amplio de 178/178 grados, lo que da como resultado imágenes mucho más nítidas, incluso en modo giratorio de 90 grados

SmartImage: experiencia de pantalla mejorada y fácil de usar

SmartImage: experiencia de pantalla mejorada y fácil de usar

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Diseño elegante, ultradelgado para estilos modernos

La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de pantallas LED ultradelgadas, lo que permite que los diseños sean mucho más delgados que los de generaciones anteriores. Los diseños delgados no solo permiten que los monitores luzcan estéticamente más atractivos, sino que también ocupen menos espacio en el escritorio.

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Opiniones

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