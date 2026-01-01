LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una avanzada tecnología de alineación vertical de dominios múltiples que te ofrece altas relaciones de contraste estático para conseguir imágenes brillantes y mucho más nítidas. Mientras las aplicaciones de oficina estándar se manejan con facilidad, esta pantalla es especialmente apropiada para fotografías, búsqueda en la Web, películas, juegos y aplicaciones que necesitan mejores opciones gráficas. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada brinda un ángulo de visión extra amplio de 178/178 grados, lo que da como resultado imágenes mucho más nítidas, incluso en modo giratorio de 90 grados