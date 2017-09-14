Descontinuado
272P4QPJKES/00
Imágenes con tecnología Crystalclear, aumento de la productividad
Esta pantalla profesional de Philips entrega imágenes Quad HD Crystalclear de 2560 x 1440. MultiView mejora la productividad con la conexión y visualización dual activa. La cámara web permite colaborar para ahorrar tiempo y dinero
Quad HD
27" (68,6 cm)
Pantalla de 2560 x 1440
Con una resolución extremadamente alta de la pantalla Philips MultiView puedes experimentar un mundo de conectividad de manera cómoda ya sea desde la oficina o del hogar. MultiView permite la conexión dual activa y visualización para que puedas trabajar con múltiples dispositivos como la PC y la computadora portátil al mismo tiempo, haciendo que el trabajo de multitareas sea muy fácil. Mirar las notificaciones de fútbol en vivo desde el cuadro superior derecho, mientras exploras Internet desde el notebook en la izquierda es ahora fácil. Puedes mantener un ojo en las notificaciones en vivo con audio en la ventana pequeña, mientras trabajas en tu blog más reciente.
Altavoces estéreo de alta calidad integrados en la pantalla. Los altavoces de proyección frontal son visibles, y los de proyección inferior, superior y posterior son invisibles, de acuerdo con el modelo y el diseño.
Esta pantalla de Philips utiliza un puerto de pantalla 1.2a con tecnología de Transporte de Transmisión Múltiple (MST) con HBR2, lo que dobla la transmisión de los datos 21,6 Gbps. Esto permite encadenar monitores múltiples, incrementando la eficacia dramáticamente. Esta capacidad de cadena y monitores múltiples hace que está pantalla Philips sea especialmente adecuada para su uso en finanzas, bancos, control de salas y otros ambientes similares. Para utilizar esta característica, la tarjeta gráfica de la PC debe estar certificada en DP1.2 con la opción MST. Para obtener información más detallada, visita http://www.displayport.org/
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
TGbron2SX
14/09/2017
Peru
Aún sigo probando el producto
Tengo solo un par de meses usándolo, no he encontrado problemas. todo bien hasta ahora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 272P4QPJKES LCD monitor with Webcam, MultiView
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Brilliance 272P4QPJKES LCD monitor with Webcam, MultiView
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