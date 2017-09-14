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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con cámara web y MultiView

272P4QPJKES/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Imágenes con tecnología Crystalclear, aumento de la productividad

Esta pantalla profesional de Philips entrega imágenes Quad HD Crystalclear de 2560 x 1440. MultiView mejora la productividad con la conexión y visualización dual activa. La cámara web permite colaborar para ahorrar tiempo y dinero

Ver todos los beneficios

con MultiView.

Imágenes con tecnología Crystalclear, aumento de la productividad

  • Quad HD

  • 27" (68,6 cm)

  • Pantalla de 2560 x 1440

MultiView habilita la conexión dual y visualizar al mismo tiempo

Con una resolución extremadamente alta de la pantalla Philips MultiView puedes experimentar un mundo de conectividad de manera cómoda ya sea desde la oficina o del hogar. MultiView permite la conexión dual activa y visualización para que puedas trabajar con múltiples dispositivos como la PC y la computadora portátil al mismo tiempo, haciendo que el trabajo de multitareas sea muy fácil. Mirar las notificaciones de fútbol en vivo desde el cuadro superior derecho, mientras exploras Internet desde el notebook en la izquierda es ahora fácil. Puedes mantener un ojo en las notificaciones en vivo con audio en la ventana pequeña, mientras trabajas en tu blog más reciente.

Altavoces estéreo incorporados para contenidos multimedia

Altavoces estéreo de alta calidad integrados en la pantalla. Los altavoces de proyección frontal son visibles, y los de proyección inferior, superior y posterior son invisibles, de acuerdo con el modelo y el diseño.

Puerto de pantalla para uso con cadena Daisy uso con múltiples pantallas

Esta pantalla de Philips utiliza un puerto de pantalla 1.2a con tecnología de Transporte de Transmisión Múltiple (MST) con HBR2, lo que dobla la transmisión de los datos 21,6 Gbps. Esto permite encadenar monitores múltiples, incrementando la eficacia dramáticamente. Esta capacidad de cadena y monitores múltiples hace que está pantalla Philips sea especialmente adecuada para su uso en finanzas, bancos, control de salas y otros ambientes similares. Para utilizar esta característica, la tarjeta gráfica de la PC debe estar certificada en DP1.2 con la opción MST. Para obtener información más detallada, visita http://www.displayport.org/

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

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ha recomendado este producto

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14/09/2017

Peru

Peru

Aún sigo probando el producto

Tengo solo un par de meses usándolo, no he encontrado problemas. todo bien hasta ahora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 272P4QPJKES LCD monitor with Webcam, MultiView

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Brilliance 272P4QPJKES LCD monitor with Webcam, MultiView

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