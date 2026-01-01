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  • Pantalla AMVA de alto rendimiento
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Descontinuado

Monitor LCD AMVA, retroiluminación LED

273E3QHSB/00

Pantalla AMVA de alto rendimiento
Disfruta de imágenes con un súper contraste en esta pantalla LED AMVA. Con un gran tamaño, amplio ángulo de visión e imágenes brillantes y vívidas, está lista para proporcionar diversión.
Ver todos los beneficios

para un gran contraste e imágenes vívidas

Pantalla AMVA de alto rendimiento

  • Línea E

  • 27" (68,6 cm)

  • Pantalla Full HD

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una avanzada tecnología de alineación vertical de dominios múltiples que te ofrece altas relaciones de contraste estático para conseguir imágenes brillantes y mucho más nítidas. Mientras las aplicaciones de oficina estándar se manejan con facilidad, esta pantalla es especialmente apropiada para fotografías, búsqueda en la Web, películas, juegos y aplicaciones que necesitan mejores opciones gráficas. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada brinda un ángulo de visión extra amplio de 178/178 grados, lo que da como resultado imágenes mucho más nítidas, incluso en modo giratorio de 90 grados

Resolución Full HD de 16:9 para juegos y video

Resolución Full HD de 16:9 para juegos y video

La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD

HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD

Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).

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