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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD 3D con retroiluminación LED

273G3DHSW/00

Siente la experiencia de los juegos en 3D en tu pantalla grande

Sumérgete en los juegos 3D con el monitor LED Philips 273G. Gracias a una pantalla grande, los lentes 3D activos y múltiples entradas HDMI, ahora los juegos son más emocionantes.

Ver todos los beneficios

Siente la experiencia de los juegos en 3D en tu pantalla grande

  • Línea G

  • 27" (68,6 cm)

  • Lentes 3D activos

Ajuste simple de las opciones de pantalla con SmartControl de Philips

Software de PC para un ajuste fino del rendimiento y opciones de pantalla. Philips ofrece dos opciones de ajuste de pantalla. Puedes navegar por el menú de varios niveles o usar el software SmartControl de Philips para ajustar con total facilidad las distintas opciones de pantalla.

Transforma tus contenidos 2D en 3D con el software para PC

Reinventa tu colección favorita de juegos, películas y vídeos 2D con el software para PC incluido. Con sólo hacer clic, podrás ver cómo se transforman las imágenes en profundidad 3D.

Tecnología LED para imágenes excelentes

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Si experimentas malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados.

  2. Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimenten ninguna de las molestia descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años.

  3. Lee detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud

  4. Ten en cuenta que el software de PC (TriDef 3D) para videojuegos 3D requiere una tarjeta gráfica AMD/ATI.