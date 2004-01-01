75BDL3510Q/00
Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.
Convierta su USB en un dispositivo de señalización digital realmente rentable. Simplemente guarde su contenido (video, audio o imágenes) en su USB y conéctelo a su pantalla. Cree su lista de reproducción y programe su contenido a través del menú en pantalla, y disfrute de sus propias listas de reproducción en cualquier momento y en cualquier lugar.
Integrá un PC de potencia completa o un módulo CRD50 Android directamente en tu pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesitás para tu solución con ranura, incluida la alimentación.
Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.
