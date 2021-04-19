Descontinuado
Cabezal de afeitado CloseCut
Húmedo & seco
Recortador
El sellado Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Úsala en la ducha con tu gel favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también puedes afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tienes que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar la afeitadora fácilmente.
Las cuchillas CloseCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado al ras y cómodo.
Para obtener un mejor rendimiento, sustituye los cabezales de afeitado cada dos años.
3.9
de 5
37
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
chido
19/04/2021
México
Comprador verificado
buen producto
Me gusta que rasura muy bien y se puede meter a la regadera.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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Josh3p
15/08/2020
México
Comprador verificado
Excelente rasurado
Netos muy contento con el producto, y la garantía que te ofrece es excepcional
Ventajas
Garantía
Contras
Ningún
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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maestrino3
25/12/2019
México
Comprador verificado
Excelente
Excepto el defecto inicial que la batería salió defectuosa todo lo demás fué excelente: funciones carga desempeño....todo muy bien.
Contras
checar si la batería carga efectivamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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