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  • Excelente protección de la piel, afeitado suave
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  • Excelente protección de la piel, afeitado suave
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  • Excelente protección de la piel, afeitado suave
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Descontinuado

AquaTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

AT750/16

3.8
| (306) Opiniones
Excelente protección de la piel, afeitado suave
El sellado Aquatec de la rasuradora Philips ofrece un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Úsalo con gel o espuma de afeitar para aumentar la comodidad de la piel. Ahora disfruta de un refrescante afeitado sin preocuparte por dañar tu piel.
Ver todos los beneficios

afeitado húmedo con gel o espuma para afeitar

Excelente protección de la piel, afeitado suave

  • Super Lift&Cut

  • Cabezales flexibles

Optimizado para el uso con gel o espuma de afeitar para mayor suavidad de la piel

Optimizado para el uso con gel o espuma de afeitar para mayor suavidad de la piel

Sellado Aquatec para un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Optimizado para el uso con gel o espuma de afeitar para mayor suavidad de la piel, incluso en la ducha.

Se desliza suavemente por los contornos del rostro

Se desliza suavemente por los contornos del rostro

Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, evitando los daños en la piel.

Para un afeitado cómodo y al ras

Para un afeitado cómodo y al ras

Para que disfrutes de un afeitado más al ras, el sistema de doble hoja de nuestras afeitadoras eléctricas Philips levanta el vello y lo corta al ras cómodamente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

306

Opiniones

09/12/2020

España

España

Reliable shaver and trimmer

Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.

Ventajas

Smooth shave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

16/09/2020

España

España

PARA MI ES PERFECTA

Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

25/06/2020

España

España

Comprador verificado

Maginifca afeitadora

excelente afeitadora , aunque , las hojas es aconsejable usarlas con jabon de afeitar ya que son demasiado duras , por el resto excelente , ah y a la hora de reponer las hojas , lo eh comprobado y las que son de imitacion giran pero no afeitan igual , aconsejo las philips para recambio

Ventajas

dura , resistente ,la bateria dura mucho

Contras

las hojas podian hacer un afeitado mas apurado , y haciendo menos daño

Esta reseña se realizó para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver

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