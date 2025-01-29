BG1024/16
1 peine-guía desmontable de 3 mm
Incluye 1 pila AA
El exclusivo sistema de protección de la piel protege incluso las zonas más sensibles mientras afeita su cuerpo. Esto le permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.
Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.
Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.
3.3
de 5
87
Opiniones
LeynadG7
29/01/2025
México
Excelente producto
Llevo años usandolo y me ha servido simepre para afeitarme la barba y la parte abajo . muy buena marca, la verdad es una inversion bien aplicada.
Ventajas
La batería dura bastante, se puede mojar para limpiar el cabezal, buen impermeable. con paciencia pero corta excelente. pequeño y práctico
Contras
Los repuestos son delicados y se pueden romper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
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Zeus
30/01/2019
México
Es mi primer maquina afeitadora y me gusto. Hasta ahora todo muy bien. Ojalá que las cuchillas duren.
La compre porqué tenía la oportunidad de compra y pues con algo de duda, pues nunca había usado una afeitadora eléctrica. Con el uso se me fue quitando el miedo y el bello. La recomiendo y tiene un precio excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
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Alex995
22/11/2018
México
Este producto es genial
El producto es fácil de usar, maniobrar y es excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal
Sí, recomiendo este producto
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Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.