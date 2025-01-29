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  • Recorte corporal sin esfuerzo, seguro incluso debajo del cinturón
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Bodygroom Series 1000Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

BG1024/16

3.3
| (87) Opiniones
Recorte corporal sin esfuerzo, seguro incluso debajo del cinturón
La serie 1000 está diseñada específicamente para el grooming corporal y es ideal para su uso en áreas más pequeñas y sensibles, o bien para utilizarla en cualquier lugar. Recorta de manera segura el cabello íntimo y cuenta con un exclusivo sistema de protección cutánea.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recortador bidireccional con protección cutánea

Recorte corporal sin esfuerzo, seguro incluso debajo del cinturón

  • 1 peine-guía desmontable de 3 mm

  • Incluye 1 pila AA

El sistema de protección de la piel lo protege mientras afeita su cuerpo

El sistema de protección de la piel lo protege mientras afeita su cuerpo

El exclusivo sistema de protección de la piel protege incluso las zonas más sensibles mientras afeita su cuerpo. Esto le permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.

Recortador bidireccional y peine-guía para recortar en todas las direcciones

Recortador bidireccional y peine-guía para recortar en todas las direcciones

Corte el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine-guía de 3 mm. En el caso de vello más grueso, se recomienda recortarlo previamente.

Afeitadora corporal totalmente apta para la ducha

Afeitadora corporal totalmente apta para la ducha

Su afeitadora corporal para uso en seco y húmedo es totalmente impermeable, por lo que puede usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener mejores resultados, úsela en vello seco antes de ducharse.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

87

Opiniones

29/01/2025

México

México

Excelente producto

Llevo años usandolo y me ha servido simepre para afeitarme la barba y la parte abajo . muy buena marca, la verdad es una inversion bien aplicada.

Ventajas

La batería dura bastante, se puede mojar para limpiar el cabezal, buen impermeable. con paciencia pero corta excelente. pequeño y práctico

Contras

Los repuestos son delicados y se pueden romper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal

30/01/2019

México

México

Es mi primer maquina afeitadora y me gusto. Hasta ahora todo muy bien. Ojalá que las cuchillas duren.

La compre porqué tenía la oportunidad de compra y pues con algo de duda, pues nunca había usado una afeitadora eléctrica. Con el uso se me fue quitando el miedo y el bello. La recomiendo y tiene un precio excelente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal

Sí, recomiendo este producto

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22/11/2018

México

México

Este producto es genial

El producto es fácil de usar, maniobrar y es excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 1000 BG105/11 afeitadora corporal

Sí, recomiendo este producto

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 