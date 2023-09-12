Descontinuado
Sistema para piel suave
1 peine recortador extraíble, 3 mm
50 min de uso sin cable/8 h de carga
El sistema para piel suave, diseñado para ser seguro y cómodo para axilas, pecho y abdomen, espalda y hombros, el área de la ingle y las piernas, captura y corta el vello de diferentes longitudes sin la necesidad de utilizar múltiples herramientas o que los bordes afilados toquen la piel. El recortador bidireccional corta el vello más largo, que se elimina con una lámina afeitadora para un resultado más al ras.
El sistema para piel suave incluye una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.
Coloca el peine recortador incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a una longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine recortador para obtener un resultado más al ras. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine recortador.
4.0
de 5
367
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
12/09/2023
México
Comprador verificado
Excelente producto, enteramente satisfecho!!
Excelente producto muy satisfecho con su funcionamiento, lastima que dure tan poco la batería, ojalá puedan ir optimizando más el tema de la autonomía, ya que es mucho tiempo de carga para 30 minutos de autonomía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Dani G
28/04/2023
México
Excelente afeitadora
Le regalé esta afeitadora corporal a mi esposo y le encantó! Hasta ahora todo va excelente y sigue sin cargarla. Esos 40 minutos de duración de la batería son muchas semanas. Recomendada! El peine pensé que no sería tan útil pero realmente todo lo ha utilizado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
GeraV
28/04/2023
México
Producto de buena calidad
Llevo ya meses usando la Bodygroom 3000 y puedo decir que estoy muy contento con el producto. se siente robusta y de buena calidad. Le perdí el miedo a lastimarme por experiencias pasadas con otras marcas. Esta rasuradora es justo lo que buscaba.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha