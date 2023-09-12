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Descontinuado

Bodygroom series 3000Afeitadora corporal para la ducha

BG2024/15

4
| (367) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y al ras
La serie 3000 se diseñó para recortar el vello sin comprometer la suavidad de la piel. Puedes afeitarte con el sistema de protección de la piel o recortar el vello con el peine incluido de 3 mm de longitud.
Ver todos los beneficios

En cualquier lugar debajo del cuello

Afeitado cómodo y al ras

  • Sistema para piel suave

  • 1 peine recortador extraíble, 3 mm

  • 50 min de uso sin cable/8 h de carga

Recorta o afeita todas las zonas corporales con seguridad

Recorta o afeita todas las zonas corporales con seguridad

El sistema para piel suave, diseñado para ser seguro y cómodo para axilas, pecho y abdomen, espalda y hombros, el área de la ingle y las piernas, captura y corta el vello de diferentes longitudes sin la necesidad de utilizar múltiples herramientas o que los bordes afilados toquen la piel. El recortador bidireccional corta el vello más largo, que se elimina con una lámina afeitadora para un resultado más al ras.

Puntas redondeadas y lámina hipoalergénica para brindar comodidad

Puntas redondeadas y lámina hipoalergénica para brindar comodidad

El sistema para piel suave incluye una lámina hipoalergénica y puntas redondeadas para proteger la piel durante el afeitado.

Incluye peine de 3 mm para un corte al ras

Incluye peine de 3 mm para un corte al ras

Coloca el peine recortador incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a una longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine recortador para obtener un resultado más al ras. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine recortador.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

367

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

12/09/2023

México

México

Comprador verificado

Excelente producto, enteramente satisfecho!!

Excelente producto muy satisfecho con su funcionamiento, lastima que dure tan poco la batería, ojalá puedan ir optimizando más el tema de la autonomía, ya que es mucho tiempo de carga para 30 minutos de autonomía

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

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28/04/2023

México

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Excelente afeitadora

Le regalé esta afeitadora corporal a mi esposo y le encantó! Hasta ahora todo va excelente y sigue sin cargarla. Esos 40 minutos de duración de la batería son muchas semanas. Recomendada! El peine pensé que no sería tan útil pero realmente todo lo ha utilizado.

Sí, recomiendo este producto

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28/04/2023

México

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Producto de buena calidad

Llevo ya meses usando la Bodygroom 3000 y puedo decir que estoy muy contento con el producto. se siente robusta y de buena calidad. Le perdí el miedo a lastimarme por experiencias pasadas con otras marcas. Esta rasuradora es justo lo que buscaba.

Sí, recomiendo este producto

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