Descontinuado
Secado potente con un sonido agradable*
Este secador Essential Care de Philips te proporciona la potencia y el cuidado que necesitas, con un sonido más agradable. Ahora puedes disfrutar de una experiencia más potente y cómoda. * Pruebas realizadas con 75 mujeres en Francia en 2014
1800 W
Cool Shot
Difusor
220-240 V
El diseño de la rejilla de entrada de aire permite un mayor flujo de aire, mientras que la forma y tamaño del secador mejoran el paso del mismo, produciendo un sonido más agradable. El resultado es una potencia de secado más rápida y eficaz con un sonido agradable*. Ahora puedes disfrutar de una experiencia más potente y cómoda. * Pruebas realizadas con 75 mujeres en Francia en 2014.
Compacto y ergonómico, este secador se beneficia de un diseño moderno inteligente, lo que da como resultado un secador ligero y fácil de manejar que es lo suficientemente pequeño como para guardarlo casi en cualquier lugar.
La boquilla concentradora dirige el flujo de aire para dar forma con precisión. Ideal para retoques o para crear tu estilo.
4.4
de 5
87
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Susab2
16/06/2020
Chile
Perfecto para los rulos
Me gusta mucho como se secan mis rulos con el difusor, no dañan la forma ni causan frizz Pd: muy bueno para secar mestizos de pastor aleman después del baño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-06-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-06-15
12/06/2020
Chile
Excelente
Tengo este secador desde el invierno 2017 (exactamente hace 3 años) y sigue funcionando de maravilla. Muy buena relación precio-calidad.
Ventajas
Durabilidad y economía.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-06-12
Karismatika
11/08/2020
Argentina
Es un gran producto
Eleji este producto por qué ya lo había probado y me había gustado mucho, seca rápido el pelo y lo deja suave y brilloso sin dañarlo
Ventajas
Potencia
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador
Fecha de uso 2018-08-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador
Fecha de uso 2018-08-11