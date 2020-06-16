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Descontinuado

EssentialCareSecador de cabello

BHD004/03

4.4

| (87) Opiniones | 92% ha recomendado este producto

Secado potente con un sonido agradable*

Este secador Essential Care de Philips te proporciona la potencia y el cuidado que necesitas, con un sonido más agradable. Ahora puedes disfrutar de una experiencia más potente y cómoda. * Pruebas realizadas con 75 mujeres en Francia en 2014

Ver todos los beneficios

Diseñado por expertos en sonido de Philips

Secado potente con un sonido agradable*

  • 1800 W

  • Cool Shot

  • Difusor

  • 220-240 V

Diseñado para un sonido agradable

Diseñado para un sonido agradable

El diseño de la rejilla de entrada de aire permite un mayor flujo de aire, mientras que la forma y tamaño del secador mejoran el paso del mismo, produciendo un sonido más agradable. El resultado es una potencia de secado más rápida y eficaz con un sonido agradable*. Ahora puedes disfrutar de una experiencia más potente y cómoda. * Pruebas realizadas con 75 mujeres en Francia en 2014.

Diseño compacto para un manejo fácil

Diseño compacto para un manejo fácil

Compacto y ergonómico, este secador se beneficia de un diseño moderno inteligente, lo que da como resultado un secador ligero y fácil de manejar que es lo suficientemente pequeño como para guardarlo casi en cualquier lugar.

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

La boquilla concentradora dirige el flujo de aire para dar forma con precisión. Ideal para retoques o para crear tu estilo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

87

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

16/06/2020

Chile

Chile

Perfecto para los rulos

Me gusta mucho como se secan mis rulos con el difusor, no dañan la forma ni causan frizz Pd: muy bueno para secar mestizos de pastor aleman después del baño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-06-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-06-15

12/06/2020

Chile

Chile

Excelente

Tengo este secador desde el invierno 2017 (exactamente hace 3 años) y sigue funcionando de maravilla. Muy buena relación precio-calidad.

Ventajas

Durabilidad y economía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHD004/03 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-06-12

11/08/2020

Argentina

Argentina

Es un gran producto

Eleji este producto por qué ya lo había probado y me había gustado mucho, seca rápido el pelo y lo deja suave y brilloso sin dañarlo

Ventajas

Potencia

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador

Fecha de uso 2018-08-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Secador

Fecha de uso 2018-08-11

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