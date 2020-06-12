Descontinuado
Compacto, potente y un 20 % más silencioso*
El secador Philips Essential Care te da la potencia y cuidado que necesitas. Se diseñó para un secado más silencioso*, con un 20% menos de ruido en relación con el modelo HP4940. Ahora, puedes disfrutar de una experiencia más potente y cómoda, en cualquier parte.
1600 W
Mango plegable
Voltaje mundial
Funda
Este secador de cabello de 1600 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
El ajuste de temperatura ThermoProtect da la temperatura de secado óptima y ofrece una mayor protección frente al sobrecalentamiento del pelo. Obtendrás los mejores resultados sin dañar el pelo con el mismo flujo de aire potente.
Este secador dispone 3 combinaciones de velocidad/calor preseleccionadas para que conseguir un peinado perfecto sea rápido y sencillo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
12/06/2020
Chile
Empleado de Philips
Me encanta
[Employee of philipsglobal] Máxima puntuación. Me gusta que es un secador sencillo, fácil de usar, potente. Se pliega para guardarlo y es liviano. Se los recomiendo para tener siempre en el baño de la casa y para subido luego de una ducha.
Ventajas
Liviano, se pliega, viene con conector de seguridad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2019-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2019-06-12